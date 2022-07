Non sono stata invitata alle nozze Turci-Pascale, quindi tocca occuparmi dello spazzino di quartiere (Di venerdì 1 luglio 2022) Oggi è il primo di luglio. Il che significa sì che, se il Corriere ha ragione, domani l’ex fidanzata dell’ex Presidente del Consiglio sposerà una donna e diventeremo infine un paese postmoderno; ma – mi perdonerete se, non essendo invitata alle nozze, mi occupo di ciò che invece mi tange – soprattutto significa che ieri bisognava pagare la tassa sull’immondizia. A Bologna: rusco. Poiché non mi ritengo affatto misura del mondo, non sto certo scrivendo quest’articolo per lamentarmi di dover essere andata sotto il sole cocente a pagare la tassa in banca giacché il comune di Bologna è così mal gestito che ti manda gli unici F24 dei quali il mio homebanking mi abbia mai detto «questi codici non mi risultano». L’account rusco ricco, che immortala la spazzatura lasciata per strada dai bolognesi, ha di recente sostituito nelle mie preferenze ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 luglio 2022) Oggi è il primo di luglio. Il che significa sì che, se il Corriere ha ragione, domani l’ex fidanzata dell’ex Presidente del Consiglio sposerà una donna e diventeremo infine un paese postmoderno; ma – mi perdonerete se, non essendo, mi occupo di ciò che invece mi tange – soprattutto significa che ieri bisognava pagare la tassa sull’immondizia. A Bologna: rusco. Poiché non mi ritengo affatto misura del mondo, non sto certo scrivendo quest’articolo per lamentarmi di dover essere andata sotto il sole cocente a pagare la tassa in banca giacché il comune di Bologna è così mal gestito che ti manda gli unici F24 dei quali il mio homebanking mi abbia mai detto «questi codici non mi risultano». L’account rusco ricco, che immortala la spazzatura lasciata per strada dai bolognesi, ha di recente sostituito nelle mie preferenze ...

