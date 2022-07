Napoli | Novellino | «Mertens merita un po’ di considerazione in più»

(Di venerdì 1 luglio 2022) Le parole di Waltersulla situazione trae il: «Ha dato tantissimo, tutto, ed è più napoletano che belga» Intervistato da Radio Kiss Kiss, Walter, ex allenatore del, ha parlato della situazione die non solo. Di seguito le sue parole. «un po’ diin più. Ha dato tantissimo, tutto, ed è più napoletano che belga. Sarei più contento se avesse maggioredalla società. Verde? Io l’ho allenato, gioca alla Insigne, parte largo e viene in mezzo. Ha l’uno contro uno e l’ultimo passaggio, cerca sempre la punta. É un giocatore da». L'articolo proviene da Calcio News 24.

