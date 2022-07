Myrta Merlino | un pazzesco Senza veli a 53 ani | come l' hanno paparazzata in spiaggia | Foto

Myrta Merlino, un pazzesco topless a 53 ani: come l'hanno paparazzata in spiaggia | Foto (Di venerdì 1 luglio 2022) Myrta Merlino si gode finalmente le meritate vacanze dopo una stagione lavorativa estremamente proficua. La conduttrice è stata pizzicata assieme al compagno Marco Tardelli in atteggiamenti molto affettuosi sul bagnasciuga di Sabaudia. Baci, abbracci, e Senza veli da urlo quelli ripresi dai paparazzi del settimanale Vero. La giornalista è stata beccata in Senza veli in un momento di estremo relax con l'ex calciatore. I due sono amici da sempre ma fidanzati dal 2017. hanno cinque figli avuti dalle loro rispettive relazioni precedenti e da sempre vantano una bellissima famiglia allargata. Myrta ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci avuti in gioventù e la figlia Caterina avuta da Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)si gode finalmente le meritate vacanze dopo una stagione lavorativa estremamente proficua. La conduttrice è stata pizzicata assieme al compagno Marco Tardelli in atteggiamenti molto affettuosi sul bagnasciuga di Sabaudia. Baci, abbracci, eda urlo quelli ripresi dai paparazzi del settimanale Vero. La giornalista è stata beccata inin un momento di estremo relax con l'ex calciatore. I due sono amici da sempre ma fidanzati dal 2017.cinque figli avuti dalle loro rispettive relazioni precedenti e da sempre vantano una bellissima famiglia allargata.ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci avuti in gioventù e la figlia Caterina avuta da Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. ...

FastiResPublica : Myrta Merlino e Re Artù - Giandorico : @Limbolimbo18 Mancano: Draghi Mattarella c'hanno salvato dai populisti; lo Stato è una grande famiglia: non può far… - maurocassano3 : Non ho visto il cavalier Myrta Merlino stendersi a terra per commemorare degnamente l'indegna carneficina di migran… - battmark2 : @piercamillo Ma vergognati. Si chiama democrazia. Per ogni Orsini quante Lilli Gruber, Myrta Merlino, Gad Lerner e… - kettjbrown : RT @joeplaice: Questa settimana ho monitorato gli ascolti del tal show de La7 'L'aria che tira', condotto da Myrta Merlino. Gli ascolti ris… -