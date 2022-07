M5S | riecco Casalino che mostra al ristorante il comunicato di addio a Draghi | l’ho scritto io | ve lo leggo…

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ha un bel dire, Mario, che il sostegno del M5S al governo è sicuro. Che Giuseppe Conte non intende mollarlo. Che con Grillo non ci sono sms compromettenti. In realtà la tentazione dell’è ancora lì, ad assillare Giuseppe e il suo cerchio magico. Dove spicca ancora Rocco. Che torna protagonista delle cronache politiche per un passo falso repentinamente registrato dal Giornale. Ilper abbandonare, rivela il quotidiano, era giàe preparato. “A scriverlo – racconta Michel Dessì – ci ha pensato il suo portavoce Rocco. Lo sanno bene i frequentatori abituali di Moku, undi sushi della Roma bene a Ponte Milvio”. Qui, nella serata di venerdì scorso, raccontava ai ...