LIVE F1, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: tutto fermo a Silverstone, si attende che la pista si asciughi… (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 In casa Mercedes si segnalano novità a LIVEllo di sospensioni, cambiate radicalmente con una parte che è stata anche carenata. Parecchie novità anche in Alpine, soprattutto a LIVEllo di fondo, con diversi intagli per generare più flussi. 14.44 Sainz ha portato nuovo turbo, MGU-H e MGU-K. Leclerc ha un nuovo scarico. Zhou ha nuovo motore endotermico, nuovo turbo, MGU-H, MGU-K e scarichi, mentre Mick Schumacher ha nuovo turbo e scarichi. 14.42 Mentre sembra che la pioggia stia davvero tornando, andiamo ad elencare le novità portate a LIVEllo di Power Unit pilota per pilota. 14.40 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1, per quel che possono valere… 1 Carlos SAINZ Ferrari1:42.967 2 2 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.470 13 Charles LECLERC Ferrari+0.834 1 4

