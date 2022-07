La sparatoria a Roma dopo una rapina a un portavalori | ferita una guardia giurata

(Di venerdì 1 luglio 2022) Unaun assalto a un. Un gruppo di banditi, poco prima delle 8, ha preso di mira un mezzo blindato in via Anteo nella zona della Casilina. Ne è nata una: una delle guardie giurate è rimastama non sarebbe in pericolo di vita. Itori sono riusciti a portare via del denaro dal mezzo prima di scappare. Sul posto per i rilievi e l’inchiesta la polizia e agenti della Mobile. In base ad una prima ricostruzione i malviventi sono arrivati in via Anteo a bordo di un furgone che è poi è stato lasciato sul luogo dell’assalto. L’azione si è consumata a poca distanza da un bar. Il vigilantes sarebbe stato raggiunto da un proiettile ad un fianco. Leggi anche: Spari a San Pietro, un’auto travolge le transenne a tutta ...

Pubblicità

globalistIT : - Ultron65 : RT @LaStampa: Assalto ad un portavalori a Roma, ferita una guardia giurata durante una sparatoria - nuova_venezia : Assalto ad un portavalori a Roma, ferita una guardia giurata durante una sparatoria - mattinodipadova : Assalto ad un portavalori a Roma, ferita una guardia giurata durante una sparatoria - LaStampa : Assalto ad un portavalori a Roma, ferita una guardia giurata durante una sparatoria -

AGI - Assalto ad un portavalori questa mattina a. Un gruppo di banditi ha preso di mira un mezzo blindato in via Anteo, in zona Casalina. Ne è nata una, una delle guardie giurate è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. ...Sono entrati in azione in via Anteo nella zona della Casilina. Paura a, dove questa mattina, poco prima delle 8, un gruppo di banditi ha assaltato un portavalori . Ne è nata una, una delle guardie giurate è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di ...Assalto a un portavalori a Roma. Un gruppo di banditi, poco prima delle 08:00, ha preso di mira un mezzo blindato in via Anteo, nella zona della Casilina. Ne è nata una sparatoria, una delle guardie g ...È successo nella zona periferica di Torre Angela. La guardia giurata non sarebbe in pericolo di vita. I banditi sono riusci a portare via del denaro dal mezzo blindato prima della fuga ...