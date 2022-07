Inter | depositati in Lega i contratto dei primi quattro arrivi nerazzurri

(Di venerdì 1 luglio 2022) L’ha depositato inSerie A i contratti deidel mercato estivo: Onana, Mkhitaryan, Lukaku e Asllani L’ha perfezionato l’acquisto deicolpi del mercato estivo. La società ha depositato in questa giornata i contratti inSerie A. Stiamo parlando di Lukaku, Onana, Mkhitaryan e Asllani. Tutti presenti all’inizio del ritiro, tranne il belga che usufruirà di un periodo di vacanza dopo aver giocato con la Nazionale nelle ultime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

