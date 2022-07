In Lombardia +11.525 positivi, a Bergamo 817 nuovi casi. Fontana: continuare a fare attenzione, soprattutto nei luoghi affollati (Di venerdì 1 luglio 2022) Covid I dati delle ultime 24 ore nel report di venerdì 1° luglio. Il governatore Fontana commenta la situazione degli ultimi giorni: «Preoccupato no, ma è un dato di fatto che il numero dei contagi stia aumentando. Mettere in atto tutte le precauzioni utili a contrastare il Covid, soprattutto nei luoghi affollati». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 1 luglio 2022) Covid I dati delle ultime 24 ore nel report di venerdì 1° luglio. Il governatorecommenta la situazione degli ultimi giorni: «Preoccupato no, ma è un dato di fatto che il numero dei contagi stia aumentando. Mettere in atto tutte le precauzioni utili a contrastare il Covid,nei».

Pubblicità

RegLombardia : ??Stabili i ricoverati in terapia intensiva (-). A fronte di 46.039 tamponi effettuati, sono 11.575 i nuovi positivi… - TV2000it : ??#Covid il bollettino di oggi #1luglio 86.334 nuovi casi e 72 morti In aumento ricoveri (+238) e intensive (+3)… - nemboc : RT @RegLombardia: ??Stabili i ricoverati in terapia intensiva (-). A fronte di 46.039 tamponi effettuati, sono 11.575 i nuovi positivi (25,1… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: ??Stabili i ricoverati in terapia intensiva (-). A fronte di 46.039 tamponi effettuati, sono 11.575 i nuovi positivi (25,1… - crisj66 : RT @RegLombardia: ??Stabili i ricoverati in terapia intensiva (-). A fronte di 46.039 tamponi effettuati, sono 11.575 i nuovi positivi (25,1… -