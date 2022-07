In auto con fucile a canne mozze, pistola e cloroformio: due nei guai - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 1 luglio 2022) Intervenuta la polizia locale Du e uomini sono stati fermati davanti l' ufficio postale di Sestri Ponente dalla polizia locale di Genova . I due uomini, pluripregiudicati, nascondevano nello zaino un ... Leggi su lanazione (Di venerdì 1 luglio 2022) Intervenuta la polizia locale Du e uomini sono stati fermati davanti l' ufficio postale di Sestri Ponente dalla polizia locale di Genova . I due uomini, pluripregiudicati, nascondevano nello zaino un ...

Pubblicità

poliziadistato : In occasione della 65^edizione del @FestivalSpoleto è esposta nei Giardini di viale Matteotti la teca con la “Quart… - cav_jesus : RT @sibilla75: Chiaro che ognuno ha il proprio settore, per cui un panettiere farà un contratto diverso da un negozio che vende ricambi aut… - RosannaMarani : Arbus, arrestati due bracconieri: sorpresi con un fucile con matricola abrasa nascosto nell’auto - telodogratis : Mercato auto Italia 2022: il mese di giugno chiude con un -15% - damy85twit : RT @marco_sampietro: Alcuni dati sulla produzione in Russia (variazioni su 2021): Auto -96.7% Camion -39.3% Locomotive -63.2% Frigoriferi -… -