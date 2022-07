Giuseppe Conte | Draghi dietro la scissione di Di Maio? Ne parleremo

Pubblicità

Il gelo tra il leader del M5s e il premier è ancora palpabile e decisivo sarà l'incontro in programma a Palazzo Chigi lunedì ...... per togliere dal tavolo l'ipotesi dell'appoggio esterno al governo (e quindi della crisi) Non c'è solo il leader M5sche, in attesa di incontrare il presidente del Consiglio Mario ...Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva in Senato, smaschera il teatrino messo in piedi da Giuseppe Conte e dal M5s. Nessuna crisi di governo ...Giuseppe Conte, parlando a un evento di AreaDem, a Cortona, non esclude che dietro la rottura di Luigi Di Maio con il M5s possa esserci Mario Draghi. "Una scissione così non si coltiva in poche ore, c ...