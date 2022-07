Gallinari preferisce Boston | una scelta per andare a caccia dell' anello

Pubblicità

dchinellato : Gallinari preferisce Boston: su @Gazzetta_it tutti i dettagli, a cominciare dal fatto che l'azzurro deve ancora ess… -

La Gazzetta dello Sport

Non c'è ancora un accordo, ma l'interesse tra Boston eè altissimo. boston prende Brogdon In attesa di poter definire con Gallo, i Celtics si sono mossi per prendere via trade Malcolm ......45 milioni di dollari ) o lasciarlo libero di accasarsi dove. Si vocifera anche di una possibile trade (tutta da impostare a livello di conti economici) con Murray ad Atlanta ea ... Gallinari preferisce Boston: obiettivo anello