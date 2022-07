Florenzi saluta la Roma, cosa dice ai tifosi giallorossi (Di venerdì 1 luglio 2022) «Ciao Roma, é stato un viaggio splendido!». Alessandro Florenzi sceglie i social per congedarsi dai giallorossi: dalla prossima stagione il 31enne esterno sarà a tutti gli effetti un giocatore del Milan, che lo ha riscattato. «Avevo 11 anni la mia prima volta a Trigoria. In vent'anni solamente quattro volte ti ho detto arrivederci - scrive Florenzi - La prima volta per crescere e "farmi le ossa" e negli altri casi perché a volte la vita ci insegna ad accettare situazioni che vanno diversamente da come abbiamo sempre immaginato. Ho scelto la via del silenzio, perché è qui che nasce per me il significato di rispetto per una squadra e per una società. Ci tengo con tutto il cuore a ringraziare le persone che hanno lavorato in questi anni a Trigoria, insieme siamo stati "Casa". Sereno e consapevole di aver dato il massimo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) «Ciao, é stato un viaggio splendido!». Alessandrosceglie i social per congedarsi dai: dalla prossima stagione il 31enne esterno sarà a tutti gli effetti un giocatore del Milan, che lo ha riscattato. «Avevo 11 anni la mia prima volta a Trigoria. In vent'anni solamente quattro volte ti ho detto arrivederci - scrive- La prima volta per crescere e "farmi le ossa" e negli altri casi perché a volte la vita ci insegna ad accettare situazioni che vanno diversamente da come abbiamo sempre immaginato. Ho scelto la via del silenzio, perché è qui che nasce per me il significato di rispetto per una squadra e per una società. Ci tengo con tutto il cuore a ringraziare le persone che hanno lavorato in questi anni a Trigoria, insieme siamo stati "Casa". Sereno e consapevole di aver dato il massimo ...

