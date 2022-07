Fiaso | Aumentano ricoveri | possibile la riapertura dei reparti Covid

(Di venerdì 1 luglio 2022) I casi con sindromi respiratorie e polmonari sono in crescita (+ 34,5%), mentre i ricoverati che arrivano in ospedale per altri motivi e risultano positivi salgono del ...

I casi con sindromi respiratorie e polmonari sono in crescita (+ 34,5%), mentre i ricoverati che arrivano in ospedale per altri motivi e risultano positivi salgono del ...... presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere () che monitora ...del 13,3% anche i ricoveri nei reparti pediatrici, soprattutto nei bambini molto piccoli, tra 0 e ...Gli ospedali stanno valutando la riapertura dei reparti Covid, alla luce dell'andamento dei casi di contagio e di ricovero delle ultime settimane. Lo spiega il presidente della Fiaso, la Federazione d ...Resta in vigore la raccomandazione della Ffp2 in certi contesti. Decideranno le aziende. Le nuove regole Bologna, 30 giugno 2022 - Caldo torrido, inizio delle vacanze estive, esasperazione dopo due an ...