F1 22 | la recensione | scaldate i motori | si parte!

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il nuovo capitolo della saga sviluppata da Codemasters e ribattezzata EA Sports F1 22 scende in pista con delle novità di cui vi parleremo in questa: i nuovi design per le auto, nuove piste e modalità mai viste prima nel titolo riguardante uno degli sport più veloci del mondo. F1 22,: una nuova era di corse Il nuovo capitolo di Formula 1, passato sotto la produzione di Electronic Arts dallo scorso anno, ripropone un videogioco in grado di divertire e dare soddisfazione sia ai giocatori inesperti che si interfacciano per la prima volta a questo genere, sia ai piloti esport professionisti. Inutile dire che tra questi due target ci sia di mezzo un abisso, tanto da rendere le due esperienze quasi due videogiochi completamente diversi. Scuderie, piloti e appassionati stavano attendendo da tempo il cambio regolamentare ...

Andrea Galeazzi

Voi che cosa ne pensate della sua interpretazione e del suo personaggio Fatecelo sapere nei commenti e non perdetevi la nostradel quinto episodio di The Book of Boba Fett che ha ...Voi che cosa ne pensate della sua interpretazione e del suo personaggio Fatecelo sapere nei commenti e non perdetevi la nostradel quinto episodio di The Book of Boba Fett che ha ... RECENSIONE SSD Samsung T7 Shield - IPERVELOCE e IPERRESISTENTE – Andrea Galeazzi Abbiamo recensito Komi can't Communicate, anime comico slice of life trasmesso in streaming su Netflix da ottobre 2021 a giugno 2022.NZXT si tuffa sulle schede di acquisizione con la sua Signal 4K30, una capture card che abbiamo messo alla prova nella recensione.