Draghi e Conte si danno appuntamento a lunedì. Resa dei conti? No, tarallucci e vino… (Di venerdì 1 luglio 2022) Si vedranno lunedì pomeriggio Mario Draghi e Giuseppe Conte. Oggi, invece, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, i due dovrebbero sentirsi nuovamente al telefono. Il condizionale è d’obbligo alla luce del tiremmolla degli ultimi giorni. Com’è ormai noto, a scatenare il risentimento di Conte nei confronti del premier è stata l’intervista del sociologo Domenico De Masi al Fatto Quotidiano. Rispondendo, infatti, ad una domanda sui rapporti tra Draghi e Grillo, De Masi riferì di pressioni esercitate dal primo sul secondo affinché appoggiasse la scissione di Luigi Di Maio mollando Giuseppi al suo destino. Che ha già fatto sapere che lunedì chiederà anche dei messaggi in chat intercorsi tra l’Elevato e l’ex-capo della Bce. Attesa per il chiarimento tra i due «È stato proprio Grillo a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Si vedrannopomeriggio Marioe Giuseppe. Oggi, invece, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, i due dovrebbero sentirsi nuovamente al telefono. Il condizionale è d’obbligo alla luce del tiremmolla degli ultimi giorni. Com’è ormai noto, a scatenare il risentimento dinei confronti del premier è stata l’intervista del sociologo Domenico De Masi al Fatto Quotidiano. Rispondendo, infatti, ad una domanda sui rapporti trae Grillo, De Masi riferì di pressioni esercitate dal primo sul secondo affinché appoggiasse la scissione di Luigi Di Maio mollando Giuseppi al suo destino. Che ha già fatto sapere chechiederà anche dei messaggi in chat intercorsi tra l’Elevato e l’ex-capo della Bce. Attesa per il chiarimento tra i due «È stato proprio Grillo a ...

