Denti: l’ora giusta per lavarli e non è come pensi (Di venerdì 1 luglio 2022) Denti: qual è l’ora giusta per lavarli? Scopriamo insieme quando è indicato, se farlo quindi prima o dopo aver mangiato. Avere una buona igiene orale è molto importante per la salute di tutti noi. Per questo motivo, bisognerebbe farsi seguire da uno specialista, in modo tale che al sorgere di qualsiasi problema si possa risolvere L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 1 luglio 2022): qual èper? Scopriamo insieme quando è indicato, se farlo quindi prima o dopo aver mangiato. Avere una buona igiene orale è molto importante per la salute di tutti noi. Per questo motivo, bisognerebbe farsi seguire da uno specialista, in modo tale che al sorgere di qualsiasi problema si possa risolvere L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

MotisiAntonino : L'ora giusta per lavarsi i denti: così viviamo più a lungo - AlmiraUva : RT @chlebnikov012: Voi permettete di intendere i secoli, come i denti d’un rapido.Le mie pupille si sono ora sgranate in maniera fatidica.A… - GerberArancio : RT @chlebnikov012: Voi permettete di intendere i secoli, come i denti d’un rapido.Le mie pupille si sono ora sgranate in maniera fatidica.A… - Sanfra1407 : Non vedo l'ora di togliere l'apparecchio ai denti, perché non ne posso più di non poter mangiare cose croccanti. Che tortura - antojackie : RT @chlebnikov012: Voi permettete di intendere i secoli, come i denti d’un rapido.Le mie pupille si sono ora sgranate in maniera fatidica.A… -