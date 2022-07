Concorso Agenzia Dogane 2021, 40 dirigenti: diario prova preselettiva (Di venerdì 1 luglio 2022) **aggiornamento del 1/07/2022: sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane è stato pubblicato il calendario della prova preselettiva del Concorso per 40 dirigenti. La prova si terrà il 25 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma, e la convocazione per tutti i candidati partecipanti è fissata alle 10 di mattina. La banca dati contenente i quesiti della prova preselettiva sarà pubblicata il 15 luglio e sarà consultabile sul portale dell’Agenzia. Avviso prova preselettiva **aggiornamento del 20/06/2022: Con la Determinazione direttoriale numero 252490/RU, l’ADM ha nominato il Consorzio Digicontest quale società aggiudicatrice della gestione triennale dei concorsi pubblici, sia per il ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 1 luglio 2022) **aggiornamento del 1/07/2022: sul sito ufficiale dell’delleè stato pubblicato il calendario delladelper 40. Lasi terrà il 25 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma, e la convocazione per tutti i candidati partecipanti è fissata alle 10 di mattina. La banca dati contenente i quesiti dellasarà pubblicata il 15 luglio e sarà consultabile sul portale dell’. Avviso**aggiornamento del 20/06/2022: Con la Determinazione direttoriale numero 252490/RU, l’ADM ha nominato il Consorzio Digicontest quale società aggiudicatrice della gestione triennale dei concorsi pubblici, sia per il ...

GuermandiGroup : Ogni venerdì, un #sitoweb realizzato dalla nostra agenzia! Oggi il sito di Concorso Internazionale di Composizione… - perle_dei : @Agenzia_Ansa ANSA: parte il concorso 'Adotta un asteroide'. Se sarà proprio quello da te adottato a colpire la ter… - ServiziAlLavoro : Dal 30 giugno al via le domande di questo concorso per 14 posti a tempo indeterminato ... ... concorso appena indet… - ServiziAlLavoro : Concorso Regione Lazio, Centri per l'Impiego: in arrivo bando per 600 posti | LeggiOggi Secondo Di Berardino: “Abbi… - Hotmetal56 : @Agenzia_Ansa Ma Zelensky ha già vinto il concorso Miss Maglietta Bagnata ? -