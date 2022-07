Pubblicità

Agenzia ANSA

Ci saranno 4 - 5mila, tramite delle gabbie in un anno hanno catturato 99, un'inezia". Lo ha detto Michele Gallotta, dell'Azienda agricola Antiqua alle porte di Roma. 1 luglio 2022...deve essere gestito dall'Atc Gli animali abbattuti devono restare a disposizione dell'... La popolazione dei, come segnalato da tempo dal mondo scientifico, è fuori controllo e la ... Cinghiali, agricoltore: "Rischiamo di non poter piu' coltivare" - Italia 'I cinghiali sono cresciuti in maniera esponenziale durante la pandemia. Ho avuto dei danni sull'ordine del 30%. Parliamo di gruppi di centinaia ...Scatta un piano provinciale ad hoc per prevenire l'ingresso della peste suina africana (Psa) in Trentino. Obiettivi e azioni sono contenuti nel documento che l’assessora provinciale all’Agricoltura, f ...