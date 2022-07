Calcio | Juventus Maglia numero 9 a Vlahovic | la 7 a Chiesa

(Di venerdì 1 luglio 2022) L'addio di Morata libera la 9 che va al serbo, mentre l'esterno lascia la 22 per il 7 TORINO - Alvaro Morata ha salutato lae di conseguenza ha liberato la9. Andrà a Dusan ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, è un attacco a forza 4: Di Maria e Kostic con Chiesa e Vlahovic! - CorSport : #Morata e la #Juve: non è ancora finita. Cosa può succedere ?? - Gazzetta_it : #Juve, la girandola dei numeri di maglia. Dybala libera la 10, chi la prende? - JuventusUn : #Juventus, #Lenglet come “nuovo” De Ligt: annuncio bomba di mercato! LE CIFRE? - Luxgraph : Lazio, ufficiale l'acquisto di Marcos Antonio: il comunicato -

Tuttosport

Secondo quanto riportato dal The Indipendent il club inglese avrebbe fatto un sondaggio con laper capire la fattibilità dell'operazione, con i bianconeri che avrebbero proposto uno scambio. ...L'addio di Morata libera la 9 che va al serbo, mentre l'esterno lascia la 22 per il 7 TORINO - Alvaro Morata ha salutato lae di conseguenza ha liberato la maglia numero 9. Andrà a Dusan Vlahovic che al suo arrivo in bianconero ha indossato la 7. Cambia numero anche Federico Chiesa, sarà lui a prendere il 7 e a ... Juve, Paredes avanza: pronto il vertice (Fonte Calcio Report 2020) La partecipazione della Salernitana al ... vengono ricordate le seguenti partite : Salernitana – Juventus (36.841 spettatori), Salernitana – Inter ( 34.787), Salernitana – ...I 'reds' interessati al centrocampista francese, i bianconeri pensano all'attaccante brasiliano LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il ...