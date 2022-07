Bollettino Covid di oggi 1 luglio: a Roma 7.176 nuovi casi (11.529 nel Lazio). È il dato più alto da febbraio, +50% dei positivi in una settimana (Di venerdì 1 luglio 2022) Covid Lazio, il Bollettino di oggi 1 luglio. Su 5.500 tamponi molecolari e 35.939 tamponi antigenici per un totale di 41.439 tamponi, si registrano 11.529 nuovi casi positivi (+3.773), sono 9 i... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 1 luglio 2022), ildi. Su 5.500 tamponi molecolari e 35.939 tamponi antigenici per un totale di 41.439 tamponi, si registrano 11.529(+3.773), sono 9 i...

Pubblicità

leggoit : Bollettino Covid Lazio di oggi 1 luglio: 11.529 nuovi casi (dato più alto da febbraio), +50% in una settimana - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (1 LUGLIO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - ProvinciaTrento : ???#Coronavirus, dal bollettino di venerdì 1 luglio 2022 ?? Zero decessi per #Covid-19 in #Trentino ?? 550 nuovi cas… - salernotoday : Covid-19: 10.699 nuovi contagi in Campania, il bollettino - infooggi : Covid, (+1.989) contagi è il bollettino della regione Calabria del 01 luglio 2022 | InfoOggi -