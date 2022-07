Beppe Grillo pubblica un post sul blog contro i traditori | “Quelli dei benefattori i più ferali Si sentono eroi | ma non agli occhi dei leali”

Pubblicità

beppe_grillo : Fenomenologia del tradimento e del traditore - pietroraffa : === (AGI) - Roma, 29 giu. - Il Presidente del Consiglio non ha mai detto o chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Gius… - Agenzia_Ansa : Giuseppe Conte, presidente del M5s, si dice sconcertato in riferimento alle voci su una richiesta del premier Mario… - ettorick : @francodamiano1 @beppe_grillo ????? che il fondatore abbia un chiaro ruolo politico è evidente ma non mi risulta che… - Loredan23086243 : RT @Mingucc: @beppe_grillo IDIOTI E MISERABILI VIAGGIANO ASSIEME . -

Il messaggio non è a sua firma. Parla di un "traditore", ma non cita Luigi Di Maio . Eppure il post apparso sul blog disembra indubbiamente un attacco diretto al ministro degli Esteri dopo la scissione dai 5S che lo ha portato all'addio al partito di Conte . Proprio oggi il presidente del Movimento ha ...di Redazione Politica L'intervento del garante M5S: "Per tradire tuttavia ci vuole molta passione"pubblica sul suo blog un post dedicato ai traditori e al tradimento, intitolato "Fenomenologia del traditore e del tradimento". Si tratta di un excursus che tocca Dante, i traditori dei ...