Backstage shockato | Nessuno si aspettava il passaggio di Cesaro in AEW

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 1 luglio 2022)è stato inudbbiamente uno dei talenti piu’ sottovalutati nel roster della WWE. Molti suoi sostenitori sino di vederlo nell’olimpo di Stamford ma questo non è accaduto. Domenica in quel di Forbidden Door è tornato sul ring con il suo vero nome, Claudio Castagnoli, facendo anche lui ilin AEW. Il giornalista Dave Meltzer ha provato a cogliere le impressioni dei suoi ex colleghi in WWE. Incredibile ma vero “nelsiildiin AEW, specialmente sapendo quanto la WWE gil aveva offerto economicamente per il rinnovo del contratto. A quanto pare si è limata di tantissimo la differenza a livello economico e di ingaggi che c’è tra le due compagini rivali.”