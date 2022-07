Amici 22, accanto ai professori ci saranno i “motivatori”: chi sono e cosa faranno (Di venerdì 1 luglio 2022) Finora i ragazzi di Amici erano abituati a ricevere nella prima fase, quella del pomeridiano, i giudizi dei professori e dei giudici esterni chiamati di volta in volta per presidere le sfide, e nella fase del serale a ricevere invece il giudizio dei tre giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Ad Amici 22, tuttavia, sembra ci saranno delle nuove figure professionali che interagiranno con cantanti e ballerini: si tratta di una sorta di “motivatori”, che sproneranno gli allievi a fare del loro meglio e li guideranno nel loro percorso, aiutandoli nei momenti di crisi. Si mormora che per questo nuovo ruolo Maria De Filippi vorrebbe personaggi di spicco amati dai giovanissimi, e sono circolati i nomi di Chiara Ferragni e Achille Lauro. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 1 luglio 2022) Finora i ragazzi dierano abituati a ricevere nella prima fase, quella del pomeridiano, i giudizi deie dei giudici esterni chiamati di volta in volta per presidere le sfide, e nella fase del serale a ricevere invece il giudizio dei tre giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Ad22, tuttavia, sembra cidelle nuove figure professionali che interagiranno con cantanti e ballerini: si tratta di una sorta di “”, che sproneranno gli allievi a fare del loro meglio e li guideranno nel loro percorso, aiutandoli nei momenti di crisi. Si mormora che per questo nuovo ruolo Maria De Filippi vorrebbe personaggi di spicco amati dai giovanissimi, ecircolati i nomi di Chiara Ferragni e Achille Lauro. Dello stesso argomento potrebbe ...

