Wimbledon 2022, Nadal: “Ogni giorno è un occasione per migliorare” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Ogni giorno è una sfida, tutti i giocatori sono difficili da affrontare”. Così il campione spagnolo Rafael Nadal è intervenuto al termine della sfida contro Ricadas Berankis a Wimbledon 2022, vittoria che gli ha permesso di accedere al terzo turno. “Sono molto felice della vittoria di oggi. Ogni giorno è un’opportunità per migliorare. Il quarto set è andato molto meglio, con un buon livello di tennis, ma devo migliorare – ha aggiunto -. Il mio servizio ha funzionato molto meglio a fine partita, ho commesso meno errori con il rovescio e questo mi ha permesso di giocare in modo più aggressivo. Per me è importante accettare che le cose non siano perfette e continuare a lavorare in modo umile. Devo rimanere positivo anche se le cose ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) “è una sfida, tutti i giocatori sono difficili da affrontare”. Così il campione spagnolo Rafaelè intervenuto al termine della sfida contro Ricadas Berankis a, vittoria che gli ha permesso di accedere al terzo turno. “Sono molto felice della vittoria di oggi.è un’opportunità per. Il quarto set è andato molto meglio, con un buon livello di tennis, ma devo– ha aggiunto -. Il mio servizio ha funzionato molto meglio a fine partita, ho commesso meno errori con il rovescio e questo mi ha permesso di giocare in modo più aggressivo. Per me è importante accettare che le cose non siano perfette e continuare a lavorare in modo umile. Devo rimanere positivo anche se le cose ...

