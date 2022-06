Vanessa Incontrada, raggiante proprio insieme a lui: ‘beccata’ con l’ex tronista (Di giovedì 30 giugno 2022) Vanessa Incontrada ha risposto ai vili attacchi alla sua maniera, sfoderando il suo iconico sorriso. L’ironia, del resto, è una dote che non le ha mai fatto difetto e che già altre volte ha sfoderato per combattere gli idioti di turno. Ma adesso quel sorriso è stato immortalato quando era vicino a lui. Lui chi? “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. Chissà quante volte nell’ultimo periodo le parole del sommo poeta hanno attraversato il suo cuore e la sua mente. Non è stata la prima volta in cui è stata vittima di vili e vergognosi attacchi e, probabilmente, ve ne saranno altre, perché c’è chi si diverte in quel modo. Vanessa-Incontrada-Altranotizia.it (Fonte: Google)Ma la sua forza è sempre stata quella di mostrare quel suo meraviglioso sorriso in grado di smontare qualsiasi attacco. Ed in ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 30 giugno 2022)ha risposto ai vili attacchi alla sua maniera, sfoderando il suo iconico sorriso. L’ironia, del resto, è una dote che non le ha mai fatto difetto e che già altre volte ha sfoderato per combattere gli idioti di turno. Ma adesso quel sorriso è stato immortalato quando era vicino a lui. Lui chi? “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. Chissà quante volte nell’ultimo periodo le parole del sommo poeta hanno attraversato il suo cuore e la sua mente. Non è stata la prima volta in cui è stata vittima di vili e vergognosi attacchi e, probabilmente, ve ne saranno altre, perché c’è chi si diverte in quel modo.-Altranotizia.it (Fonte: Google)Ma la sua forza è sempre stata quella di mostrare quel suo meraviglioso sorriso in grado di smontare qualsiasi attacco. Ed in ...

Pubblicità

ISologoodvibes : RT @fabriziomico: Dopo Vanessa Incontrada, ora pure Luca Argentero finisce dietro al Bancone del TG Satirico. Assurdo come riescano ancora… - Indira813 : RT @cyfanpage_ita: Il prodotto di punta lanciato da Mediaset per la fiction di Canale 5 è Viola come il mare, slittato dalla scorsa alla pr… - Silvia_Mio86 : RT @fabriziomico: Dopo Vanessa Incontrada, ora pure Luca Argentero finisce dietro al Bancone del TG Satirico. Assurdo come riescano ancora… - Federic01996 : RT @fabriziomico: Dopo Vanessa Incontrada, ora pure Luca Argentero finisce dietro al Bancone del TG Satirico. Assurdo come riescano ancora… - Giadahsospesap1 : RT @fabriziomico: Dopo Vanessa Incontrada, ora pure Luca Argentero finisce dietro al Bancone del TG Satirico. Assurdo come riescano ancora… -