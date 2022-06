Ultime Notizie – Bollette luce e gas, così Draghi rilancia l’azione di governo (Di giovedì 30 giugno 2022) Ha appena portato a casa in Cdm il provvedimento sulle Bollette di luce e gas. Ma rilancia, nel segno della sua azione di governo. Ci sono due frasi più significative di altre, tra quelle usate dal premier Mario Draghi per rispondere alle domande che inevitabilmente si soffermano sui problemi politici della maggioranza che lo sostiene: “Il governo è stato formato per fare”, testuale, e, meno testuale ma fedele, “non guiderò un governo diverso da questo”. La prima frase ha delle implicazioni dirette che riportano al provvedimento approvato oggi, quello sulle Bollette di luce e gas; la seconda serve per togliere dal tavolo alternative che non siano il corretto funzionamento dell’azione di governo. Da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Ha appena portato a casa in Cdm il provvedimento sulledie gas. Ma, nel segno della sua azione di. Ci sono due frasi più significative di altre, tra quelle usate dal premier Marioper rispondere alle domande che inevitabilmente si soffermano sui problemi politici della maggioranza che lo sostiene: “Ilè stato formato per fare”, testuale, e, meno testuale ma fedele, “non guiderò undiverso da questo”. La prima frase ha delle implicazioni dirette che riportano al provvedimento approvato oggi, quello sulledie gas; la seconda serve per togliere dal tavolo alternative che non siano il corretto funzionamento deldi. Da ...

Pubblicità

SkySport : Le ultime notizie #SkyCalciomercato #Calciomercato #Milan #SkySport #Maldini #Massara - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - oznerol4 : RT @Bluefidel47: Ultime notizie. 1 milione di positivi sani, in isolamento domiciliare. Posso immaginare cosa succederà ad ottobre - ParliamoDiNews : Incontro tra Ocse e Regione, Zes rafforzate e digitalizzazione per attrarre investimenti (FOTO) - BlogSicilia - Ult… -