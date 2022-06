UFFICIALE – Alessandro Di Pardo in prestito al Cagliari (Di giovedì 30 giugno 2022) Entra finalmente nel vivo il calciomercato del Cagliari che questa mattina ha annunciato l’arrivo di Alessandro Di Pardo dalla Juventus. Il terzino destro classe ’99 si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione. Ecco il comunicato UFFICIALE della società rossoblù. “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Di Pardo che si trasferisce dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A. Classe 1999, dopo le esperienze nelle giovanili di Rimini e Spal, nell’estate 2017 Di Pardo passa nella Primavera della Juventus. L’anno successivo debutta ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 30 giugno 2022) Entra finalmente nel vivo il calciomercato delche questa mattina ha annunciato l’arrivo diDidalla Juventus. Il terzino destro classe ’99 si trasferisce in Sardegna con la formula delcon diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione. Ecco il comunicatodella società rossoblù. “IlCalcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive diDiche si trasferisce dalla Juventus incon diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A. Classe 1999, dopo le esperienze nelle giovanili di Rimini e Spal, nell’estate 2017 Dipassa nella Primavera della Juventus. L’anno successivo debutta ...

