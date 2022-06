Ucraina | da GB aiuti militari per un miliardo di sterline

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Regno Unito ha annunciato un altrodi(1,16 miliardi di euro) inper l’. Il pacchetto, riporta la Bbc, comprende “sistemi sofisticati di difesa aerea”, droni, attrezzature per la guerra elettronica. E Volodymyr Zelensky ringrazia subito Boris Johnson. “Sono grato al premier britannico per aver stanziato un altrodiper l’assistenza per la sicurezza all’– twitta il presidente ucraino – Il Regno Unito è un amico vero e partner strategico. Apprezziamo il sostegno costante all’per contrastare l’aggressione russa”. “Il Regno Unito è in prima linea nel fornire assistenza militare cruciale all’– twitta Johnson che rilancia ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dopo l'annuncio del ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov dell'arrivo a Kiev dei lanciarazzi ame… - fattoquotidiano : Il governo tedesco ha pubblicato una lista lunga e dettagliata di tutto il materiale militare che la Germania ha re… - LiberoReporter : Ucraina, da Gran Bretagna aiuti militari per un miliardo di sterline - Gaebaldi : Ucraina, da Gran Bretagna aiuti militari per un miliardo di sterline - alexbottoni : RT @andreacantelmo8: Il #Giappone fornirà all'#Ucraina ulteriori 100 milioni di dollari di aiuti umanitari. Lo ha annunciato su Telegram il… -

RaiNews

Putin: 'Risponderemo se truppe Nato vengono stanziate in Finlandia - Svezia'. Allarme degli 007 Usa: 'Mosca potrebbe usare armi nucleari'. Londra ha annunciato 1,16 miliardi di euro inaggiuntivi a ...Zelensky a Johnson: "Il Regno Unito è un amico vero e partner strategico" Il Regno Unito ha annunciato un altro miliardo di sterline (1,16 miliardi di euro) inmilitari per l'. Il pacchetto, riporta la Bbc, comprende "sistemi sofisticati di difesa aerea", droni, attrezzature per la guerra elettronica. E Volodymyr Zelensky ringrazia subito Boris ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 127 - Governatore Dnipro: 40 tonnellate di grano distrutte in attacco russo - Governatore Dnipro: 40 tonnellate di grano distrutte in attacco russo Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Aiea: perso di nuovo contatto con centrale Zaporizhzhya. DIRETTA ...(Adnkronos) – Il Regno Unito ha annunciato un altro miliardo di sterline (1,16 miliardi di euro) in aiuti militari per l’Ucraina. Il pacchetto, riporta la Bbc, comprende “sistemi sofisticati di difesa ...