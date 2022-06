“Tutte sceneggiate”. Calenda allo scontro con Salvini e Conte: tutti gli errori (Di giovedì 30 giugno 2022) Carlo Calenda, leader di Azione, è ospite in studio nel corso della puntata del 30 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e analizza i tumulti interni al governo portati avanti dal Movimento 5 Stelle, per bocca del leader Giuseppe Conte, e dalla Lega, capitanata dal numero uno Matteo Salvini: “Si chiede sempre un riconoscimento a Draghi. Di solito è Salvini a chiedere di garantire che non ci saranno nuove tasse. Ma lui già l'ha garantito. Poi tocca a Conte che chiede la dignità di una mozione che non parli di armi. Poi dice che Draghi ha fatto come diceva il Movimento 5 Stelle. Io credo che sia l'esempio di una politica sbagliata. Non arrivano proposte e non dicono questo non funziona e si potrebbe fare in altro modo, una cosa legittima e soprattutto auspicabile. Noi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Carlo, leader di Azione, è ospite in studio nel corso della puntata del 30 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e analizza i tumulti interni al governo portati avanti dal Movimento 5 Stelle, per bocca del leader Giuseppe, e dalla Lega, capitanata dal numero uno Matteo: “Si chiede sempre un riconoscimento a Draghi. Di solito èa chiedere di garantire che non ci saranno nuove tasse. Ma lui già l'ha garantito. Poi tocca ache chiede la dignità di una mozione che non parli di armi. Poi dice che Draghi ha fatto come diceva il Movimento 5 Stelle. Io credo che sia l'esempio di una politica sbagliata. Non arrivano proposte e non dicono questo non funziona e si potrebbe fare in altro modo, una cosa legittima e soprattutto auspicabile. Noi ...

