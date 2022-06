Traffico Roma del 30-06-2022 ore 13:30 (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati Traffico rallentato sul raccordo anulare per un breve tratto all’altezza dell’uscita per l’ardeatina in carreggiata esterna poi sulla vicina vi siete ancora in coda in direzione centro dal raccordo a via delle Capannelle auto in coda anche sulla Pontina tra il bivio per pratica di mare e Pomezia direzione Latina rallentamenti sono segnalati anche in via di Castel di Leva all’altezza di via del Casale Radicelli In entrambe le direzioni per i lavori in corso lavori di asfaltatura chiusa al Traffico una parte di piazza Addis Abeba per interventi alla rete idrica una manifestazione Inoltre in programma nel pomeriggio in piazza dei Santi Apostoli dalle 15 alle 18 inevitabili Dunque le ripercussioni del Traffico sulle strade adiacenti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovatirallentato sul raccordo anulare per un breve tratto all’altezza dell’uscita per l’ardeatina in carreggiata esterna poi sulla vicina vi siete ancora in coda in direzione centro dal raccordo a via delle Capannelle auto in coda anche sulla Pontina tra il bivio per pratica di mare e Pomezia direzione Latina rallentamenti sono segnalati anche in via di Castel di Leva all’altezza di via del Casale Radicelli In entrambe le direzioni per i lavori in corso lavori di asfaltatura chiusa aluna parte di piazza Addis Abeba per interventi alla rete idrica una manifestazione Inoltre in programma nel pomeriggio in piazza dei Santi Apostoli dalle 15 alle 18 inevitabili Dunque le ripercussioni delsulle strade adiacenti ...

Pubblicità

TamCarTam : RT @AndreaGiuricin: La tipica misura all'italiana nei trasporti. Dato che non sai controllare, limita il servizio. Questo sta succedendo a… - LuceverdeRadio : ?? #Treni Linea convenzionale Firenze - Roma ??Traffico rallentato per la presenza di animali nei pressi della linea… - PulcinoRossoner : RT @AndreaGiuricin: La tipica misura all'italiana nei trasporti. Dato che non sai controllare, limita il servizio. Questo sta succedendo a… - casertatodaynew : Stamattina è stato chiuso un tratto di via Roma, all'altezza di via Daniele, per permettere i lavori di ripristino… - RavagliaEdoardo : RT @AndreaGiuricin: La tipica misura all'italiana nei trasporti. Dato che non sai controllare, limita il servizio. Questo sta succedendo a… -