Traffico Roma del 30-06-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità residui rallentamenti sulle due carreggiate del raccordo anulare all’altezza dellanina sulla vicino a via Appia invece troviamo coda in direzione centro dal raccordo a via delle Capannelle auto in coda poi sulla via Pontina tra il bivio per pratica e Pomezia direzione Latina ancora e rallentamenti in via di Castel di Leva all’altezza di via del Casale Radicelli In entrambe le direzioni qui sono in Corso lavori di asfaltatura poi abbiamo Code in via di Torrevecchia nel Trento compreso tra via della Valle dei Fontanili e via Simone Mosca In entrambe le direzioni chiuse alper consentire interventi alla rete idrica parte di piazza Addis Abeba fino alle 13 per una manifestazione sono ...