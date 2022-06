Rutigliano | incidente | morto 22enne di Turi Ricoverato in codice rosso un 19enne

Pubblicità

Un 22enne è morto e un 19enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 di oggi, in via San Francesco, a Rutigliano (nel Barese). I due viaggiavano a bordo di una moto. Per cause in corso di accertamenti il 22enne, di Turi, che era alla guida del mezzo, ha perso il controllo schiantandosi.