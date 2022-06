Roma, Zaniolo e il mercato: aspettiamo i Friedkin (Di giovedì 30 giugno 2022) Si parla molto di Zaniolo , che è un po' il protagonista di questi nostri "Pensieri". Leggo, infatti che Mourinho freme, che vuole un attaccante e che pensi che la campagna acquisti stia andando a rilento. Qualcuno si interroga se sia tutta colpa di Zaniolo. Mourinho risponde che "la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 giugno 2022) Si parla molto di, che è un po' il protagonista di questi nostri "Pensieri". Leggo, infatti che Mourinho freme, che vuole un attaccante e che pensi che la campagna acquisti stia andando a rilento. Qualcuno si interroga se sia tutta colpa di. Mourinho risponde che "la ...

Pubblicità

romeoagresti : Contatto anche nelle ultime ore tra #Juve e #Roma per #Zaniolo (che non è alternativo a #DiMaria e per il Fideo si… - GoalItalia : La Juve fa sul serio per Zaniolo: offerto Arthur alla Roma ?? I giallorossi lo valutano 50 milioni di euro ?? [?… - romeoagresti : Possibile un nuovo incontro questa settimana tra #Juve e #Roma per #Zaniolo. Ne parliamo oggi, a partire dalle 1??… - ZonaBianconeri : RT @Favoletta1982: #Arrivabene è unico, vuole solo cash, 100 milioni per #DeLigt, però vuole pagare 10 milioni di prestito per #Zaniolo. Ma… - Yuro_23 : RT @capuanogio: #Juventus in pressing su #Zaniolo e la #Roma è disposta a trattare, anche se non vuole contropartite tecniche. Giallorossi… -