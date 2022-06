Putin lancia le sue minacce prima della chiusura del vertice Nato (Di giovedì 30 giugno 2022) Non attende neppure la fine del vertice Nato a Madrid e dalla profonda Asia centrale replica in piena notte Vladimir Putin, che attacca "l'imperialismo" dell'Alleanza, impegnata a sostenere Kiev, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Non attende neppure la fine dela Madrid e dalla profonda Asia centrale replica in piena notte Vladimir, che attacca "l'imperialismo" dell'Alleanza, impegnata a sostenere Kiev, ...

Pubblicità

elio_vito : Ogni giorno in TV e sui social si diffondono fake news (è colpa della NATO, dei nazisti ucraini, delle sanzioni...)… - SimoNetOnTheNet : L'Ucraina non lancia bombe sulla Russia e Putin vuole ingoiarne il territorio per poi passare alla Moldavia. Come s… - Le5Wnews : Da una parte il piccolo Putin che in Ucraina lancia missili anche sui supermercati dove la gente fa la spesa, che c… - StaziAlessandro : @lenuccia82 Il giorno che Putin lancia un missile su Piombino, quello è il giorno esatto che la Russia viene vaporizzata... - epofor5 : @DoublEffe_ @davcarretta Basta chiederlo a Draghi con alleanza nato , spaventiamo Putin e lui si ritira ,oppure ci… -