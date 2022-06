Osvaldo Paterlini | chi è il marito di Orietta Berti | “Ha abbandonato il Rally per me”

(Di giovedì 30 giugno 2022)è ildi. Un grande amore di cui la cantante parla spesso durante le interviste in tv e sui giornali. Un uomo sempre presente nella sua vita. La coppia, sposata dal 1967, è inseparabile nonostante le difficoltà della vita. Proprio lo scorso annoè tornata sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con il brano “Quando ti sei innamorato”; una potente ballad d’amore in cui ha rivisto la loro bellissima storia d’amore. “Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita come è successo a noi” ha raccontato la cantante prima della partecipazione.è innamoratissima del suoanche se, durante un’intervista rilasciata ...

Pubblicità

Il Sussidiario.net

, Otis e Omar, marito e figli di Orietta Berti/ L'aneddoto shock Fino a qualche ora fa TvBlog parlava di una lunga trattativa per la firma di un contratto per le prossime due ...... gli aneddoti sul loro amore Come aveva dichiarato recentemente nello studio di Domenica In, Orietta Berti nella sua vita ha avuto e amato un solo uomo:. Un matrimonio che va ... Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ I figli, le nipoti e la regola della 'O' Orietta Berti è una degli ospiti di "Una voce per Padre Pio", la sua carriera ultimamente è piena di colpi di scena e anche l'amore va a gonfie vele ...Osvaldo è il marito di Orietta Berti ed è il padre di Otis e Omar, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla famiglia della cantante ...