"Mia figlia...": Elisabetta Canalis preoccupata, cosa è successo (Di giovedì 30 giugno 2022) "Mia figlia non va più a scuola”: Elisabetta Canalis è molto preoccupata. Tanto. Troppo. Sua figlia, nata dalla storia con suo marito Brian Perri nel 2015 pare che la stia facendo preoccupare. Adesso l'ex Velina di Striscia la notizia rompe il silenzio al settimanale F, edito da Cairo. Lei, lo ricordiamo, si è trasferita negli Stati Uniti per amore nel 2014 e si è sposata con il famoso ortopedico, che ha conosciuto ad una festa. Sicuramente vorrebbe tornare in pianta stabile in Italia. Definitivamente. “Chi vive a Los Angeles ha un'app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l'ansia. Dico solo che da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: “Non puoi fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) "Mianon va più a scuola”:è molto. Tanto. Troppo. Sua, nata dalla storia con suo marito Brian Perri nel 2015 pare che la stia facendo preoccupare. Adesso l'ex Velina di Striscia la notizia rompe il silenzio al settimanale F, edito da Cairo. Lei, lo ricordiamo, si è trasferita negli Stati Uniti per amore nel 2014 e si è sposata con il famoso ortopedico, che ha conosciuto ad una festa. Sicuramente vorrebbe tornare in pianta stabile in Italia. Definitivamente. “Chi vive a Los Angeles ha un'app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l'ansia. Dico solo che da quel giorno mianon è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: “Non puoi fare ...

