Manuel Bortuzzo, feeling con l’ex tronista: scatta l’ira di Lulù Selassié (Di giovedì 30 giugno 2022) Fanno ancora parlare di sé Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, i due partecipanti aò GF Vip 6 che hanno fatto coppia fino a qualche mese fa La loro storia d’amore è finita ormai da qualche settimana. Ma i siti ed i giornali di gossip continuano a parlare del rapporto burrascoso tra Lulù Selassié e Manuel L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Fanno ancora parlare di sé, i due partecipanti aò GF Vip 6 che hanno fatto coppia fino a qualche mese fa La loro storia d’amore è finita ormai da qualche settimana. Ma i siti ed i giornali di gossip continuano a parlare del rapporto burrascoso traL'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

blogtivvu : Manuel Bortuzzo e Lulù, spunta Andrea Nicole: insulti per un evento insieme, ecco cosa è successo - Mirko0107 : @Stella932968211 Manuel Bortuzzo e riuscito anche a portarsi dalla sua parte Andrea Nicol vediamo quale sarà la sua prossima mossa - GigiGx : @carmelitadurso Come Manuel Bortuzzo, anche Barbara fa fare il comunicato ANSA per spippolarselo sui social? ?????? Interessante. - zazoomblog : Manuel Bortuzzo non ce la fa più se ne va: sta accadendo qualcosa di inaccettabile - #Manuel #Bortuzzo #accadendo… - ParliamoDiNews : Manuel Bortuzzo non ce la fa più, se ne va: sta accadendo qualcosa di inaccettabile #manuel #bortuzzo #accadendo… -