Maldini e Massara, ecco cosa succede da domani se non rinnovano col Milan (Di giovedì 30 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

PietroMazzara : È iniziato quello che, da contratto, è l’ultimo giorno di lavoro di #Maldini e #Massara. Speriamo che oggi si arriv… - Gazzetta_it : Maldini-Massara, la firma slitta ancora. E domani scadono i contratti - Gazzetta_it : Filippo Galli sicuro: 'La firma arriverà, il #Milan non può perdere #Maldini e Massara' - Claudio69_ : RT @ChristianTolve: “Gazidis, Maldini e Massara si sono stretti il mignolino in segno di pace e alleanza” (@Corriere) - MrRuggier0 : Arrivati Maldini e Massara a Casa Milan. Tutto pronto per le firme, ma mancano le penne. Aveva promesso di portarle Gerry Cardinale. -