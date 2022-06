LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: è il momento di Tocci e Marsaglia dal metro (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 11.50 Tra 10 minuti inizieranno le qualificazioni del metro maschile. 11.45 Buongiorno e bentornati alla DIRETTA LIVE scritta della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2022 di Tuffi! 9.47: Appuntamento alle ore 12.00 per l’eliminatoria del metro maschile con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. 9.45: Le cinesi chiudono con un eccellente doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (87.36). Stravincono questa eliminatoria con 352.08 davanti alle americane Schnell/Young (296.28) e alle tedesche Wassen/Wassen (281.88) 9.42: Continua ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 11.50 Tra 10 minuti inizieranno le qualificazioni delmaschile. 11.45 Buongiorno e bentornati allascritta della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondodi! 9.47: Appuntamento alle ore 12.00 per l’eliminatoria delmaschile con Giovannie Lorenzo. 9.45: Le cinesi chiudono con un eccellente doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (87.36). Stravincono questa eliminatoria con 352.08 davanti alle americane Schnell/Young (296.28) e alle tedesche Wassen/Wassen (281.88) 9.42: Continua ...

