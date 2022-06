La cittadinanza a un minore straniero dopo il compimento di un ciclo scolastico (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Arriva in Aula alla Camera la proposta di legge che mira a modificare l'attuale normativa sull'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di un cittadino straniero. dopo vari tentativi nel corso degli ultimi anni, tutti rimasti lettera morta, l'Assemblea di Montecitorio si appresta ad esaminare il testo che introduce lo ius scholae, ovvero la possibilità di richiedere la cittadinanza per un minore straniero dopo il compimento di almeno un ciclo scolastico di 5 anni. L'iter del provvedimento è stato lungo e non privo di ostacoli: contro la proposta di legge - sostenuta da centrosinistra e M5s - si sono schierati sin dall'inizio Lega e Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia inizialmente ha votato a favore ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Arriva in Aula alla Camera la proposta di legge che mira a modificare l'attuale normativa sull'acquisizione dellaitaliana da parte di un cittadinovari tentativi nel corso degli ultimi anni, tutti rimasti lettera morta, l'Assemblea di Montecitorio si appresta ad esaminare il testo che introduce lo ius scholae, ovvero la possibilità di richiedere laper unildi almeno undi 5 anni. L'iter del provvedimento è stato lungo e non privo di ostacoli: contro la proposta di legge - sostenuta da centrosinistra e M5s - si sono schierati sin dall'inizio Lega e Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia inizialmente ha votato a favore ...

