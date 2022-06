Pubblicità

TuttoJuve24 : Juventus, UFFICIALE: addio a Morata #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: se ne va anche Bernardeschi, niente rinnovo: La giornata dei saluti in casa Juventus prosegue col… - cmdotcom : #Juve, UFFICIALE: se ne va anche #Bernardeschi , niente rinnovo - junews24com : Morata saluta la Juve, ma potrebbe non essere finita: resiste un'ipotesi - - junews24com : Bernardeschi lascia la Juve, è ufficiale. Il club bianconero lo saluta così - -

" Grazie di tutto, Paulo Dybala ". E' il 30 giugno, terminedella stagione e, quindi, anche dei contratti in scadenza. Da domani, 1° luglio 2022, la "Joya" non sarà più ufficialmente un giocatore della Juventus e il club bianconero, con un messaggio ..., il messaggio per Morata La Juventus ha voluto salutare l'attaccante spagnolo con un lungo messaggio d'addio sul proprio sito: "Si chiude l'avventura di Alvaro Morata alla Juventus. ...E’ in corso una prima rivoluzione in casa Juventus, la dirigenza ha deciso di rinnovare molto la rosa dopo l’ultima deludente stagione. In particolar modo si sono registrati già addii molto pesanti: C ...Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus saluta, per la seconda volta, Alvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992 che torna all'Atletico Madrid per fine prestito: "Si ...