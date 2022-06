Juve, il Psg spara alto per Kimpembe (Di giovedì 30 giugno 2022) Bersaglio della Juve, Presnel Kimpembe è in uscita dal Psg. Secondo Foot mercato, i parigini hanno fatto il prezzo per il difensore:... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Bersaglio della, Presnelè in uscita dal Psg. Secondo Foot mercato, i parigini hanno fatto il prezzo per il difensore:...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Skriniar-#Psg, #Bremer-#Inter, ci saranno due incontri in ordine cronologico per chiarire tutto. E #Galtier ?.… - sportli26181512 : Juve, il Psg spara alto per Kimpembe: Bersaglio della Juve, Presnel Kimpembe è in uscita dal Psg. Secondo Foot merc… - gasci8 : @Collimasoni Alpaca, ieri ho dato un'occhiata al tuo post e in linea di principio ero anche d'accordo: magari non è… - dalcantosergio : @DiMarzio @juventusfc @PSG_inside la juve non può pensare di cominciare ancora la stagione con Bonucci titolare, un… - anna_dell2 : RT @ilbianconerocom: De Ligt vuole la cessione, la rassegnazione dei tifosi: 'La Juve non è il Psg', ma c'è chi lo contesta -