Joe Biden, altra gaffe in diretta: cosa gli scappa di bocca al vertice Nato | Video (Di giovedì 30 giugno 2022) Nuova gaffe firmata Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti si rende ancora protagonista di uno scivolone. L'occasione? La conferenza stampa del vertice della Nato. Davanti a tutti infatti Biden ha detto "Svezia" invece di dire "Svizzera". Un lapsus, che lui stesso ha tentato di cancellare: "Sono così ansioso di allargare ulteriormente l'Alleanza che mi sono sbagliato". E ancora: "Questo è stato un vertice storico. Prima che la guerra iniziasse, avevo avvertito Putin che l'alleanza sarebbe diventata più forte e più unita e questo è quello che è successo. Il mondo è cambiato e la Nato è cambiata di conseguenza". In ogni caso il presidente Usa è in buona compagnia: non si fa che discutere del menù nella sala mensa della stampa. Nonostante l'incontro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Nuovafirmata Joe. Il presidente degli Stati Uniti si rende ancora protagonista di uno scivolone. L'occasione? La conferenza stampa deldella. Davanti a tutti infattiha detto "Svezia" invece di dire "Svizzera". Un lapsus, che lui stesso ha tentato di cancellare: "Sono così ansioso di allargare ulteriormente l'Alleanza che mi sono sbagliato". E ancora: "Questo è stato unstorico. Prima che la guerra iniziasse, avevo avvertito Putin che l'alleanza sarebbe diventata più forte e più unita e questo è quello che è successo. Il mondo è cambiato e laè cambiata di conseguenza". In ogni caso il presidente Usa è in buona compagnia: non si fa che discutere del menù nella sala mensa della stampa. Nonostante l'incontro ...

