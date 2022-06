Ius Scholae, scontro nella maggioranza: la Lega minaccia il Governo (Di giovedì 30 giugno 2022) La Lega ha usato lo Ius Scholae per mettere in discussione l’appoggio a Draghi. L’unico altro partito contrario è Fratelli D’Italia Una mossa che può far saltare il banco. La Lega minaccia la maggioranza, sembra di essere tornati indietro con i tempi. Lo Ius Scholae diventa l’ennesimo appiglio per il centrodestra, nel tentativo di andare quanto prima ad elezioni. Il primo segnale di ostilità è arrivato dal Carroccio, che ha annunciato il deposito di 1500 emendamenti alla proposta di legge. Un modo per farsi sentire, proprio nel momento in cui anche i 5 Stelle potrebbero uscire. Il segretario del PD, Enrico Letta, si dice sconcertato nei confronti della manovra per lo Ius Scholae.“Rimango senza parole. Se si pensa di fare cadere un Governo se non ... Leggi su zon (Di giovedì 30 giugno 2022) Laha usato lo Iusper mettere in discussione l’appoggio a Draghi. L’unico altro partito contrario è Fratelli D’Italia Una mossa che può far saltare il banco. Lala, sembra di essere tornati indietro con i tempi. Lo Iusdiventa l’ennesimo appiglio per il centrodestra, nel tentativo di andare quanto prima ad elezioni. Il primo segnale di ostilità è arrivato dal Carroccio, che ha annunciato il deposito di 1500 emendamenti alla proposta di legge. Un modo per farsi sentire, proprio nel momento in cui anche i 5 Stelle potrebbero uscire. Il segretario del PD, Enrico Letta, si dice sconcertato nei confronti della manovra per lo Ius.“Rimango senza parole. Se si pensa di fare cadere unse non ...

