In arrivo il pacemaker che si autoelimina (Di giovedì 30 giugno 2022) Un pacemaker biodegradabile e temporaneo che funziona tramite wireless: è la nuova frontiera per chi avrà bisogno di un dispositivo soltanto per un breve periodo di tempo. Ecco come funziona e i risvolti positivi

