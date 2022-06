Il “giro d’onore” di Xi a Hong Kong e Wuhan. Tappe e obiettivi (Di giovedì 30 giugno 2022) “Hong Kong è rinata dalle sue ceneri”. Così ha descritto la città il presidente cinese Xi Jinping. Arrivato in treno alla vigilia del 25esimo anniversario dell’‘Handover’, passaggio di Hong Kong da dominio britannico regione amministrativa speciale della Cina, Xi era in compagnia della moglie, Peng Liyuan. Come spiega l’agenzia statale Xinhua, questa è la prima volta che il presidente cinese lascia la Cina continentale dall’inizio della pandemia. “Sono passati cinque anni dalla mia ultima visita a Hong Kong – ha ricordato Xi -. I fatti dimostrano la grande forza del modello ‘un Paese, due sistemi’ Un futuro più luminoso ci attende se andremo avanti con perseveranza”. “Dopo la pioggia e tempesta, Hong Kong è rinata dalle sue cenere e ha dimostrato ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 giugno 2022) “è rinata dalle sue ceneri”. Così ha descritto la città il presidente cinese Xi Jinping. Arrivato in treno alla vigilia del 25esimo anniversario dell’‘Handover’, passaggio dida dominio britannico regione amministrativa speciale della Cina, Xi era in compagnia della moglie, Peng Liyuan. Come spiega l’agenzia statale Xinhua, questa è la prima volta che il presidente cinese lascia la Cina continentale dall’inizio della pandemia. “Sono passati cinque anni dalla mia ultima visita a– ha ricordato Xi -. I fatti dimostrano la grande forza del modello ‘un Paese, due sistemi’ Un futuro più luminoso ci attende se andremo avanti con perseveranza”. “Dopo la pioggia e tempesta,è rinata dalle sue cenere e ha dimostrato ...

