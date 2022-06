(Di giovedì 30 giugno 2022) Se fra il 2008 ed il 2012 sei stat? un adolescente allora sicuramente ti sarai imbattut? in almeno un episodio de Idi(conosciuto anche come Wizards ofPlace), lacon Selena Gomez protagonista. Fra gli attori principali c’era anche Danche recitava nei panni di, il migliore amico di Justin. Proprio lui, sparito da anni dalle scene, si è reinventato come un Denis Dosio qualsiasi debuttando su. Dopo aver recitato in Idicon Selena Gomez; Zoey 101 con la sorella di Britney Spears ed in Drake & Josh, Denha deciso di cambiare totalmente carriera. Oggi 34 anni campa infatti grazie ai 20 dollari mensili che chiede ai suoi ...

BITCHYXit : I maghi di Waverly: Dan Benson (nella serie Zeke Beakerman) ora è una star di 0nlyFans

Oggi 34enne, dal 2007 al 2012 Dan Benson è stato Zeke Beakerman nella serie televisiva Idi, in onda su Disney Channel ed Italia 1, dove interpretava il migliore amico di David Henrie. Precedentemente aveva preso parte anche a Zoey 101 e Drake & Josh, mentre oggi si tromba ...È comparso in diversi episodi di 'Hanna Montana' , la sit - com che ha lanciato Miley Cyrus; 'Idi'; 'Zeke e Luther' e 'Jonas L. A.', con protagonisti i Jonas brothers. In TV ha ... I maghi di Waverly: Dan Benson ora è una star di 0nlyFans La critica conferma il gradimento per la serie TV con da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez: la seconda stagione è in streaming su Disney+ dal 28 giugno ...Nella pellicola su Presley, nei cinema dal 22 giugno, interpreta il re del rock: ecco chi Austin Butler, il talentuoso attore che sta conquistando Hollywood ...