Gualtieri: "Con me Roma più pulita". E si mette alla guida della spazzatrice (Di giovedì 30 giugno 2022) Mentre i Romani postano su Facebook foto dei rifiuti sulle strade di Roma, il sindaco Roberto Gualtieri vanta numeri quasi da città gioiello. "88 nuove spazzatrici e i primi 53 nuovi assunti che entrano in servizio per potenziare la pulizia e il lavaggio strade di Ama", dice il Primo Cittadino, che oggi ha presenziato l'inaugurazione a Piazza Mazzini del Piano di potenziamento dei servizi di spazzamento e lavaggio strade messo a punto con il management di AMA con l'obiettivo di ripristinare il decoro e l'igiene urbana nelle zone di particolare criticità di tutta la città. "Raggiungere una pulizia piena e adeguata della città" "Nuovi mezzi, più personale e una nuova organizzazione delle squadre per proseguire la fase di cambiamento che abbiamo avviato e raggiungere finalmente una pulizia piena e adeguata ...

