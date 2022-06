Genoa | UFFICIALE | Coda è il nuovo bomber rossoblù

(Di giovedì 30 giugno 2022) . Preso ildelle ultime due Serie B Massimo, capocannoniere degli ultimi due campionati di Serie B, è ufficialmente un giocatore del. Lo comunica lo stesso clubcon una nota sui propri canali social. Il giocatore è stato prelevato a titolo definito dal Lecce. «Massimoè ungiocatore del. L’attaccante, vincitore delle ultime due classifiche cannonieri del campionato di Serie B, arriva a titolo definitivo dal Lecce. Benvenuto in casa!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

