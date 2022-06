Follia nella notte: ubriaco danneggia ambulanza a colpi di mazza da baseball (Di giovedì 30 giugno 2022) Non riusciva a contenere le proprie ire e ha pensato bene di riversale su un mezzo di soccorso del 118, violentemente colpito con una mazza da baseball. L’alcol ha fatto il resto. Siamo ad Ariccia e la segnalazione è arrivata direttamente dalla madre del malintenzionato che alla vista di una simile scena ha allertato le forze dell’ordine. Leggi anche: Si butta dal Ponte di Ariccia: morto 25enne danneggia ambulanza con mazza da baseball: i fatti Come anticipato, i fatti sono avvenuti questa notte ad Ariccia e precisamente in via Rosa. Qui un’ambulanza del 118 è stata danneggiata da un cittadino romeno di 31 anni, che sotto l’effetto dell’alcol, l’ha ripetutamene colpito con una mazza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022) Non riusciva a contenere le proprie ire e ha pensato bene di riversale su un mezzo di soccorso del 118, violentementeto con unada. L’alcol ha fatto il resto. Siamo ad Ariccia e la segnalazione è arrivata direttamente dalla madre del malintenzionato che alla vista di una simile scena ha allertato le forze dell’ordine. Leggi anche: Si butta dal Ponte di Ariccia: morto 25enneconda: i fatti Come anticipato, i fatti sono avvenuti questaad Ariccia e precisamente in via Rosa. Qui un’del 118 è statata da un cittadino romeno di 31 anni, che sotto l’effetto dell’alcol, l’ha ripetutameneto con una...

